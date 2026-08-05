Бесследно пропавший самолет нашли в российском регионе

В Иркутской области обнаружили бесследно пропавший самолет Cessna 182, пилоты которого были вынуждены два дня выживать на сопке на высоте около 1,5 метра. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.

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Экипаж судна вышел на связь со спасателями днем 5 августа. Пилоты сообщили, что находятся в 100 километрах от города Бодайбо. Спасатели искали самолет около двух дней. Все это время летчики находились без связи, пытаясь передать информацию о своем местоположении.

По предварительным данным, пилоты смогли посадить судно, несмотря на плохие метеоусловия. Сейчас за ними вылетел вертолет спасателей. Ранее их уже искали с помощью самолета Ан-26, вертолета Ми-8 и еще одной Cessna, уточнили в публикации.

По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, самолет с двумя людьми на борту исчез с радаров 3 августа во время авиационного мониторинга лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе.