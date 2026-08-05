Мужчина в Москве зарезал жену из ревности

В столице задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«По данным следствия, 5 августа 2026 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на Пятницком шоссе, в ходе конфликта на почве ревности нанес не менее пяти ножевых ранений своей жене. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», – сказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сотрудники СК осматривают место преступления, допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Вскоре подозреваемого доставят в подразделение СК для следственных действий.