Турист потерялся в горах России, два дня выживал в одиночку и сам себя спас

51-летний российский турист потерялся в горах Хакасии, два дня выживал в одиночку и сам себя спас, выйдя к заповеднику. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что инцидент произошел в Таштыпском районе. 2 августа группа туристов находилась на перевале Курукуль, когда один из них отстал и заблудился. В течение двух дней мужчина бродил по перевалу, в это время сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда искали пропавшего.

4 августа россиянин вышел к кордону заповедника «Хакасский» на реке Она. Его состояние удовлетворительное.

Ранее отправившаяся на гору в России группа из 13 туристов пропала без вести. 13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы поехали кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка в Пермском крае.