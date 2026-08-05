Владимир Ткачук пострадал и находится в реанимации.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в экстренных службах. По информации ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом.

В свою очередь портал Е1.ru передаёт, что покушение произошло накануне вечером. В населённом пункте Большой Исток был взорван Mercedes.

Екатеринбургское предприятие «Уралдронзавод» специализируется на серийном выпуске беспилотников, в том числе аппаратов «Упырь».