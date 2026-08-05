В Солнечногорске мужчину арестовали за убийство

Солнечногорский городской суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины и покушении на убийство его знакомого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"С учетом позиции Солнечногорской городской прокуратуры 49-летнему обвиняемому в убийстве местного жителя и покушении на убийство его знакомого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемом деянии он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 августа на улице Староандреевской в Солнечногорском городском округе обвиняемый напал на двух мужчин и нанес им множественные ножевые ранения, от которых один пострадавший умер на месте происшествия, второй госпитализирован.