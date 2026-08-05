Подрыв Mercedes c главой оборонного предприятия России попал на видео

Подрыв Mercedes c гендиректором «Уралдронзавода» Владимиром Ткачуком попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале E1.RU.

На видео показано, как от горящего автомобиля поднимается густой черный дым.

Ранее сообщалось, что подрыв машины Ткачука произошел под Екатеринбургом. Глава «Уралдронзавода» госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь».