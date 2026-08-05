Раскрыто состояние главы производителя дронов «Упырь» после подрыва машины

Гендиректор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук находится в стабильном состоянии после подрыва его автомобиля Mercedes-Benz под Екатеринбургом. Об этом сообщает ТАСС.

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Угрозы жизни пострадавшего нет.

Взрыв произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа. ЧП попало на видео.

Жертвой стал водитель-охранник — он в момент взрыва стоял перед автомобилем, а Ткачук чуть дальше, благодаря чему и выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Взорванный автомобиль полностью сгорел. Под него было заложено взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».