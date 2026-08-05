Установлена квартира в подмосковном поселке, из которой выбросили кошку

Установить живодера, выбросившего с балкона 12 этажа пожилую кошку в ЖК «Бутово Парк 2», что в Ленинском городском округе, предстоит подмосковным полицейским. Местные жители сделали видеофиксацию жуткого инцидента и обратились с заявлением в полицию.

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Как стало известно «МК», ЧП произошло в ночь на 3 августа, когда жители многоэтажки на Новом шоссе услышали крики из квартиры на 12 этаже. На балконе они увидели молодую женщину, которая обвиняла некоего мужчину в том, что он выбросил ее кошку Ириску. Позже дама спустилась на улицу и в сопровождении неравнодушных соседей отнесла едва живую питомицу в ветклинику. В кабинете ветеринара кошка, которой было 8 лет, скончалась.

Хозяин квартиры на 12 этаже пояснил, что он не дотрагивался до Ириски и смерть животного на совести хозяйки. Некоторое время назад мужчина приютил подругу с кошкой после того, как ее выгнал сожитель из квартиры в том же доме. По мнению местных жителей, в момент инцидента молодые люди находились под влиянием алкоголя и других веществ, так как оба вели себя неадекватно.

Возмущенные гибелью животного люди написали заявление в полицию и требуют привлечь виновного к ответственности.