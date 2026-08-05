"Пристав спас ее": очевидцы рассказали о пенсионерке, сжегшей квартиру

Выяснились новые подробности ЧП на северо-востоке Москвы, где сегодня утром 68-летняя женщина подожгла квартиру во время визита судебных приставов. Детали случившегося рассказала подруга хозяйки квартиры, купившей ее после того, как пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как рассказала «МК» Эмма, подруга хозяйки квартиры Нино Цитлидзе, присутствовавшая при ЧП, дверь квартиры пришлось взломать после того, как пожилая женщина отказалась открыть приставам добровольно.

"Мы стучали и говорили: «Откройте, иначе будем взламывать». Она отвечала: «Я не открою, я отсюда никуда не выйду». Потом приставы озвучили решение суда, и специалисты, которые приехали, вскрыли дверь. Она опять повторила: «Я не выйду отсюда». Ей сказали по решению суда: «Вам придётся покинуть квартиру, собственник приехал заселяться». После чего она сказала: «Обманули нас всех. Оставьте меня, дайте мне 5 минут, хорошо? Я кое-что заберу и выйду». А буквально через 2–3 минуты дверь открывается, она горит и кричит: «Пожар!» И судебный пристав кинулся её спасать, тушить на ней пламя. Он из ванной забрал полотенце, накинул на неё. Спас её, скажем так".

Затем приставы вывели женщину на лестничную площадку, но даже после этого она не хотела выходить на улицу.

«Она очень быстро подожгла квартиру. Видимо, у нее было что-то типа «коктейля Молотова», который она использовала в военкомате».

Говоря о будущем, собеседница отметила:

«Там старая квартира, и понятно было, что просто так туда не заселишься. Хозяйка четыре года мучилась, ждала. Хотела хотя бы вселиться, чтобы потом ремонт сделать. Это не только морально и физически, но и финансово очень тяжело».

Подруга Нино добавила, что тоже оказалась в аналогичной ситуации: «Я два года уже сужусь, миллионы потратила на юриста».