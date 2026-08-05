Младенец погиб при пожаре в доме в Астрахани

В Советском районе Астрахани произошло возгорание двухэтажного жилого дома и двух хозяйственных строений. Сигнал о ЧП поступил спасателям, которые оперативно выехали на место происшествия.

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Пожарным удалось справиться с открытым пламенем к 12:12 по местному времени. Во время разбора завалов было найдено тело младенца 2026 года рождения. Помимо этого, в результате инцидента пострадали ещё два человека — подросток 2013 года рождения и женщина 1987 года.

Информацию о трагедии подтвердили в региональном управлении МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Прокуратура области уже начала проверку по данному факту, выясняя причины возгорания и обстоятельства гибели ребёнка.