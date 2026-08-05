Раскрыта жуткая цепочка событий в ситуации с поджегшей себя московской пенсионеркой

Раскрыта жуткая цепочка событий в ситуации с поджегшей себя при приставах и покупательнице московской пенсионеркой. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, несколько лет назад 68-летней москвичке Наталье Ивановой позвонили неизвестные под видом сотрудников ФСБ и Центробанка. Они убедили ее в том, что якобы с ее счета пытались перевести деньги на Украину, а на квартиру уже оформили поддельную доверенность. Звонившие объяснили, что для того, чтобы задержать преступников, она должна продать свое жилье и перевести все вырученные деньги якобы на безопасный счет.

Кроме того, по указу аферистов Иванова устроила поджог Коптевского военкомата. За это она получила два года лишения свободы условно.

Пенсионерка выполнила все указания и в сентябре 2022 года продала свою единственную квартиру Нино Цитлидзе, а все вырученные деньги перевела злоумышленникам. После сделки Цитлидзе потребовала от женщины освободить жилье. Кроме того, суд встал на ее сторону и обязал Иванову передать квартиру.

Ранее сообщалось, что пенсионерка подожгла себя при судебных приставах, пришедших вместе с покупательницей ее квартиры. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров.

Из дома спасли двух человек, одному из них потребовалась госпитализация. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина.