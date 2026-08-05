Бенгальская кошка загрызла чихуахуа в Москве

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы», в столице бенгальская кошка насмерть загрыла собаку чихуахуа по имени Рики. Хозяйка питомца оставила её на передержке во время собственного отпуска.

© Московский Комсомолец

У хозяйки, у которой находилась собака, проживал крупный представитель породы бенгальских кошек. Однажды женщина отправилась в магазин, а по возвращении обнаружила, что кошка пробралась к чихуахуа и причинила ей смертельные травмы.

Владелец Рики экстренно прервала отдых и вернулась в Москву, чтобы написать заявление в правоохранительные органы.