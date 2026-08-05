В Казани арестованы трое фигурантов дела о мошенничестве на 49 млн рублей

Трое фигурантов задержаны в Москве, доставлены в Казань и арестованы судом.

Сотрудники УФСБ России по Татарстану совместно с прокуратурой республики пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к хищению более 49 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По данным следствия, руководители ООО "Оптикс групп" и ООО "Кристалл" заключили договор с АО "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" на поставку электронных компонентов для комплектации продукции.

— Путем завышения стоимости изделий и отгрузки не предусмотренных договором поставки аналогов похитили бюджетные средства, выделенные во исполнение государственного оборонного заказа, — сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Три фигуранта задержаны в Москве сотрудниками УФСБ по Татарстану и доставлены в Казань для предъявления обвинения. Вахитовский районный суд Казани избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамском районе Татарстана 18-летний подросток под влиянием мошенников перевел им более 2 млн рублей, собрав деньги родственников.