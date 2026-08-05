Женщина подожгла себя во время визита судебных приставов в ее квартиру в Москве

Жительница квартиры на улице Менжинского в Москве решила поджечь себя и свою квартиру, когда к ней пришли представители Федеральной службы судебных приставов. Об этом в среду, 5 августа, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— По предварительным данным, к женщине в квартиру на улице Менжинского пришли судебные приставы. Женщина подожгла себя и все вокруг. В ходе ликвидации пожара спасены два человека, один из них пострадал. На данный момент возгорание потушено, площадь составила семь квадратных метров, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшую госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее Егорьевский городской суд заочно отправил за решетку на 15 лет женщину по фамилии Цконян, которая заживо сожгла знакомую. Она совершила преступление в январе 2015 года. Тогда обвиняемая поссорилась со знакомой и решила ее убить. Она вывезла женщину, которая была пьяна, за город, где вытащила ее из машины и ударила по голове. После этого Цконян оттащила ее в кювет, облила бензином и подожгла. Ее знакомая погибла до приезда медиков.