Россиянка исчезла на сутки после удара ВСУ по Геленджику по одной причине

Раненая женщина исчезла на сутки после удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком по одной причине. Как стало известно Telegram-каналу Kub Mash, россиянка в шоковом состоянии назвала медикам свою девичью фамилию, под ней ее не могли найти родственники.

По сведениям издания, женщину разместили в реанимации одной из краснодарских больниц. В день трагедии сын и муж не могли до нее дозвониться. Позднее ее отыскали.

Всего в результате удара украинских беспилотников в Краснодарском крае, по последней информации, пострадали 58 человек. Семерых граждан, в том числе трех детей, спасти не удалось.

Одной из жертв стала медсестра из Ленинградской области. Женщина приехала на отдых в город-курорт из Ломоносова. Там она работала с детьми и делала им лечебный массаж.