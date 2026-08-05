СК завершил расследование дела о работе сим-боксов для мошенников в Москве

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела об организации работы сим-боксов в Москве, с помощью которых мошенники обманывали граждан России. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ.

© Вечерняя Москва

— Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной группы, в том числе одного несовершеннолетнего. Они обвиняются в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика — сим-боксов, которые использовались для совершения других преступлений (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ), — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи установили, что оборудование прятали в съемных квартирах и регулярно меняли адреса. Организаторы закупали и распределяли технику, регистрировали сим-карты и координировали работу устройств, добавили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее полицейские ликвидировали узел связи телефонных мошенников на северо-востоке Москвы. В квартире на улице Пестеля, которую арендовал 18-летний молодой человек, нашли три сим-бокса, GSM-шлюзы и другие улики. Позднее силовики задержали еще одного участника преступной схемы. Он работал оператором узла связи.