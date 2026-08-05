«Остались одни «скелеты». В Ростове-на-Дону сгорела АЗС вместе с 21 автомобилем

В Ростове-на-Дону ночью произошел масштабный пожар — сгорели автозаправочная станция и находившиеся на ней более 20 автомобилей. В причастности к возгоранию подозревают водителя из Запорожской области. Он наполнил топливом несколько емкостей в своем фургоне и отогнал его в ближайший двор. Затем в машине вспыхнуло пламя, которое и привело к разрушительным последствиям. Мужчина объявлен в розыск. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону ночью сгорели автозаправочная станция (АЗС) и припаркованные рядом машины, сообщил глава города Александр Скрябин.

«В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», — отметил он.

В ликвидации последствий задействованы экстренные службы, добавил Скрябин.

По информации издания Don24.ru, пожар на АЗС, расположенной на проспекте Королева, произошел на площади 150 квадратных метров около 1:04 мск. Возгорание удалось потушить в 1:40 мск. Для борьбы с огнем привлекались четыре единицы спецтехники и 16 спасателей.

Сообщение о возгорании припаркованных рядом машин на проспекте Космонавтов поступило в то же время. Ликвидировать пожар удалось только в 2:42 мск. Площадь, охваченную огнем, оценили в 250 квадратных метров. Сгорел 21 автомобиль.

«Остались одни «скелеты», — добавило издание.

Информация о пострадавших не поступала. Причиненный ущерб устанавливается.

На месте пожара работают сотрудники полиции и экстренные службы, сообщило региональное управление МВД России. Полицейские выставили оцепление, обеспечили безопасность и свободный проезд спецтехники МЧС.

Там же работает мобильная приемная полиции для помощи пострадавшим. Сотрудники ведомства оказывают помощь местным жителям, чье имущество и транспортные средства пострадали.

«Полицейские в оперативном режиме принимают заявления от пострадавших граждан, а также оказывают практическое содействие в быстром восстановлении утраченных или поврежденных документов: паспортов гражданина РФ и регистрационных документов на транспортные средства», — отметили в управлении МВД.

Одновременно с этим на месте происшествия продолжает работу специализированная следственно-оперативная группа. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

«Попал мужик!»

Подозреваемым в масштабном пожаре оказался водитель фургона — 43-летний Алексей Р., зарегистрированный в Мелитополе Запорожской области, сообщили в полиции. Его объявили в розыск.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заправлял емкости, находившиеся в автомобиле.

«После чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества», — отметили в областном управлении МВД.

Очевидцы же сообщили, что мужчина наполнил топливом несколько еврокубов в своем фургоне и отогнал его во двор.

«Во время перегона, из-за жары или из-за искры, начался пожар. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, а потом сбежал. Огонь перекинулся на соседние машины и АЗС»,— приводит их слова местное новостное издание «Панорама».

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи, опубликованной Telegram-каналом «Это Ростов», видно, как во двор заезжает фургон и останавливается. Из него выходит мужчина, сначала открывает задние двери, а затем боковую. Внутри уже происходит горение.

Водитель начинает выталкивать емкости из фургона и пытается сбить пламя тряпкой. В это время он ругается матом и кричит: «Чем потушить?!» Внезапно пламя разгорается еще сильнее, мужчина отбегает от фургона с возгласом: «Как так?!», и происходит взрыв, спустя некоторое время — еще один. Срабатывают сигнализации у припаркованных рядом автомобилей.

По информации Telegram-канала, в результате инцидента также сгорел пункт выдачи заказов и получил повреждения трансформатор.