Мошенники оплатили поездку курьера на такси в соседнюю область

Курьер приехал к обманутой 14-летней девочке в соседний регион, чтобы забрать у нее ключи от квартиры для «обыска».

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Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, жертвой аферистов стала жительница проезда Русанова. Она гостила у бабушки в Тульской области, когда ей сначала прислали смс-код «для посылки». А затем мошенники от имени сотрудников силовых структур стали угрожать расправой и требовать отдать ключи для обыска в квартире. Курьер приехал на такси к дому бабушки, девочка отдала ему ключи, и из квартиры были похищены 2,3 миллиона рублей в разной валюте.

Вскоре курьер был задержан, им оказался 19-летний житель Подмосковья. Похищенные деньги он перевел «работодателям».