Продажа бутылки пива 17-летней девушке признана малозначительным преступлением

Верховный суд поддержал своих коллег, признавших продажу одной бутылки пива несовершеннолетней девушке малозначительным преступлением. Смягчить судей заставили несколько обстоятельств: молодая особа не успела употребить алкоголь, а 18 лет ей должно было исполниться вскоре после визита в магазин.

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Как стало известно «МК», инцидент произошел в 2024 году в Туле. Женщина, которую ранее уже подвергали административной ответственности за розничную продажу алкоголя подростку, вновь реализовала в магазине бутылку пива емкостью 0,45 литра и крепостью 0,5 литра. Было возбуждено уголовное дело, районный суд оштрафовал продавщицу на 55 тысяч рублей. Тульский областной суд это решение утвердил, а вот в Первом кассационном суде приговор был отменен и дело прекратили в связи с малозначительностью преступления.

Генеральная прокуратура внесла протест на отмену приговора. Однако в Верховном суде подтвердили справедливость этого решения. Напиток был слабоалкогольным, девушке уже почти исполнилось 18, выпить пиво она не успела. Поэтому высшие судьи сочли возможным пощадил продавщицу.