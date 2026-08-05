В Кузбассе похитители 13-летнего мальчика попали в колонию

Следственное управление СК по Кемеровской области сообщило о завершении резонансного уголовного дела. Собранные доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор двум фигурантам, чья жестокость шокировала следователей.

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Преступление было совершено еще в апреле 2024 года. Подсудимые устроили ссору со знакомым подростком, после чего насильно затолкали его в багажник и вывезли за город. Там вместе с третьим подельником они зверски избили ребенка.

Затем они отвезли мальчика в район деревни Новоягодное, где продолжили издевательства. Бросив жертву, преступники скрылись. Один из соучастников не дожил до суда, и дело в отношении него было прекращено.

Оставшиеся двое приговорены к 16 и 4 годам исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, использовавшийся для похищения, обращен в доход государства.