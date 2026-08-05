За незаконное оформление сим-карт для мигрантов начнут сажать

Начиная с 6 августа 2026 года в России заработает закон, вводящий уголовную ответственность за нарушения при оформлении сим-карт для иностранных граждан. Почему это актуально, объяснили депутаты Госдумы.

© Российская Газета

Какое наказание будет грозить

Наказание вводится для операторов связи или лиц, действующих от их имени. Это произошло ввиду того, что Уголовный кодекс был дополнен новой статьей об ответственности за нарушение специальных правил оказания услуг связи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Уголовное преследование грозит тем, кто ранее дважды в течение года привлекался к административной ответственности за подобные действия или имеет неснятую судимость по этой статье. Нарушителей оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей, также возможны обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

За что будут наказывать

Напомним, что процесс приобретения сим-карт иностранцами был ужесточен с 1 января 2025 года. Для покупки "симки" приезжему надо лично присутствовать в салоне оператора для подписания договора, при этом иностранцы могут оформить на себя не более 10 номеров.

Для них также стало обязательным прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрии. А код идентификации телефона или другого устройства связи (IMEI) должен включаться в договор иностранца с оператором.

Зачем это нужно

Введение наказания за нарушение правил продажи сим-карт позволит дополнительно защитить наших граждан, их денежные средства от преступных посягательств, подчеркивал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такие меры нужны, чтобы не было "серых", "черных" сим-карт, ведь каждая из них при соблюдении правил жестко привязана к владельцу, объяснил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, важно, в первую очередь, наладить противодействие мошенникам, которые оформляют сим-карты на "мертвые души".

В свою очередь, глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал, что "ни для кого не секрет, что многие телефонные мошенники выманивают средства у граждан, прикрываясь так называемыми "серыми" сим-картами, установить истинных владельцев которых крайне затруднительно".

"Необходимо исключить пробелы в законах, которые позволяют преступникам уходить от ответственности", - подчеркнул депутат.