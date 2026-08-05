В Новосибирске задержан открывший стрельбу в аптеке мужчина

В Новосибирске задержан местный житель, ставший участником конфликта в аптеке на улице Доватора - открывшему стрельбу из травмата гражданину инкриминируют хулиганство.

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По данным регионального главка МВД, инцидент в аптеке в Дзержинском районе произошел 2 августа. Двое мужчин-посетителей повздорили, после чего один из них в качестве аргумента достал травматический пистолет, выстрелив в оппонента.

С места ЧП силовики изъяли две гильзы и две пули. Ранее не судимый 28-летний житель Октябрьского округа задержан, ему вменяют хулиганство. Возбуждено уголовное дело.