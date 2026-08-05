В Японии три льва погибли в зоопарке из-за аномальной жары

Руководство зоопарка Тама, крупнейшего в префектуре Токио, сообщило о трагических последствиях продолжительной тепловой волны. Вольер с прайдом из 16 львов был экстренно закрыт еще 23 июля, после того как хищники начали страдать от потери аппетита и слабости.

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Состояние нескольких особей резко ухудшилось: животные теряли сознание и не могли подняться. Ветеринары диагностировали у погибших тяжелое обезвоживание и множественный отказ внутренних органов.

Представитель зоопарка пояснила, что, в отличие от сухой африканской жары, японский климат отличается экстремальной духотой, а резкий переход от сезона дождей к 40-градусному зною оказался губительным.

Сейчас для оставшихся хищников монтируют дополнительные системы охлаждения и вентиляции. Тем временем для людей жара также не проходит бесследно: только за последнюю неделю июля более 18 600 японцев попали в больницы с тепловыми ударами, 45 из них скончались.