Небо над российским регионом потемнело из-за саранчи

Небо в районе Кизляра в Дагестане потемнело из-за мигрирующей саранчи. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

На записи, снятой местным жителем, тучи насекомых практически беспросветно закрыли небо. «Она прямо сюда [в машину] залезает... Закрой окно, ты дурак, что ли? Она нас сожрет здесь и сейчас! Это что такое... Сколько ее! Тюхаем [уходим] отсюда», — предложил мужчина спутнику.

Местные власти утверждают, что вредители мигрировали из заповедников, где по закону запрещена обработка химикатами. В данный момент на сельскохозяйственных полях, где фиксируют массовое нашествие саранчи, проводят дезинсекцию.

Ранее полчища саранчи захватили Калмыкию и Ростовскую область.