Хищения через банкоматы в России резко взлетели

Количество мошеннических операций с использованием банкоматов во втором квартале текущего года в России превысило показатели за весь 2025 год. Согласно статистике Банка России, за отчетный период было зафиксировано 1,7 тыс. инцидентов, что в 2,2 раза больше, чем в первом квартале, и более чем в 76 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

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Речь идет о схемах, когда злоумышленники вынуждают граждан вносить наличные через устройства самообслуживания на счета, контролируемые преступниками.

Объем украденных таким методом средств также продолжает расти: за апрель–июнь сумма похищенных денег составила 252,3 млн рублей, тогда как за январь–март этот показатель равнялся 214,4 млн рублей. Более высокие значения фиксировались только по итогам третьего квартала 2024 года, когда было похищено 336,3 млн рублей, однако тогда, как поясняют в регуляторе, менялась методика подсчета в связи с обновлением банковской отчетности. Для сравнения: в 2025 году средний квартальный объем хищений через банкоматы составлял около 99 млн рублей, хотя во втором полугодии динамика также была отрицательной.

В Центробанке уточняют специфику квалификации таких инцидентов. К операциям без добровольного согласия относятся именно случаи внесения наличных, а не их снятия. В последнем случае клиент совершает авторизованную операцию с использованием пин-кода, и хищение происходит на следующем этапе, когда жертва заново вносит средства через устройство на счета, указанные мошенниками. Также преступники могут просить перевести деньги, которые уже находились у человека, путем прямого зачисления через банкомат.