Очередное покушение? У гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину
Рядом с гольф-клубом Дональда Трампа в штате Калифорния задержан вооруженный мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Работавшие под прикрытием федеральные агенты заметили подозрительного человека всего за два дня до визита президента США в этот штат.
"Человек прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, по-видимому, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности", - привели подробности стражи порядка.
Задержанным оказался 38-летний Джанин Джон Тэле - он находится под следствием по подозрению в ограблении.
Во время обыска у американца нашли магазин с патронами, заряженный пистолет и боеприпасы, бронежилет и несколько записных книжек, содержащих "тревожные заявления".