Очередное покушение? У гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину

Рядом с гольф-клубом Дональда Трампа в штате Калифорния задержан вооруженный мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

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Работавшие под прикрытием федеральные агенты заметили подозрительного человека всего за два дня до визита президента США в этот штат.

"Человек прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, по-видимому, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности", - привели подробности стражи порядка.

Задержанным оказался 38-летний Джанин Джон Тэле - он находится под следствием по подозрению в ограблении.

Во время обыска у американца нашли магазин с патронами, заряженный пистолет и боеприпасы, бронежилет и несколько записных книжек, содержащих "тревожные заявления".