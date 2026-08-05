В префектуре Хиросима сгорело три дома, семья не выходит на связь

В ночь на 5 августа в городе Хигасихиросима префектуры Хиросима вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в двухэтажном частном доме в районе Куросэ около трех часов ночи по местному времени.

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Несмотря на усилия пожарных, справиться с открытым пламенем удалось лишь спустя два с половиной часа. К этому времени здание было полностью уничтожено огнем.

Кроме того, из-за высокой температуры пламя перекинулось на два соседних жилых строения. По предварительной информации, в полностью сгоревшем доме постоянно проживала семья из четырех человек.

На данный момент ни с кем из них связаться не удалось. Сотрудники полиции и пожарной охраны продолжают обследование пепелища для выяснения причин трагедии и установления местонахождения жильцов.