Прогулка на лодке в Карелии обернулась гибелью женщины

В Сортавальском районе Карелии местная жительница погибла во время прогулки по озеру. Следователи регионального управления СК России проводят проверку по факту происшествия на озере Пайкъярви.

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По предварительным данным, компания из четырех человек отдыхала на берегу водоема и употребляла алкоголь. Вечером отдыхающие решили покататься по озеру на пластиковой гребной лодке.

Во время прогулки судно перевернулось. Трое из четверых находившихся в лодке людей выбрались на поверхность, 34-летняя пассажирка осталась под водой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проходивший мимо на моторной лодке очевидец подобрал выживших, однако прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть утонувшей женщины.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Для выяснения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.