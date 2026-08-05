Прогулка на лодке в Карелии обернулась гибелью женщины
В Сортавальском районе Карелии местная жительница погибла во время прогулки по озеру. Следователи регионального управления СК России проводят проверку по факту происшествия на озере Пайкъярви.
По предварительным данным, компания из четырех человек отдыхала на берегу водоема и употребляла алкоголь. Вечером отдыхающие решили покататься по озеру на пластиковой гребной лодке.
Во время прогулки судно перевернулось. Трое из четверых находившихся в лодке людей выбрались на поверхность, 34-летняя пассажирка осталась под водой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проходивший мимо на моторной лодке очевидец подобрал выживших, однако прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть утонувшей женщины.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Для выяснения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.