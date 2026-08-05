В Киеве произошла утечка аммиака в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

© Lenta.ru

Утечка произошла в Голосеевском районе. По его словам, экстренные службы направляются к местам ударов.

«У киевлян уже начинает скрести горло из-за утечки аммиака», — сообщает Times of Ukraine. Жителям столицы рекомендуется закрыть окна и по возможности оставаться в помещениях.

Ранее сообщалось, что украинскую столицу атаковали более 30 ракет, в городе раздалась серия взрывов. Предположительно, вероятной целью ударов Вооруженных сил (ВС) России стал логистический центр «МЛП-Чайка», где хранятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), комплектующие и иностранное вооружение.