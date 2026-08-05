Жительница Камчатки в четвертый раз попалась на "резиновых" квартирах

Управление МВД по Камчатскому краю сообщило о задержании 40-летней жительницы Петропавловска-Камчатского. Она очередной раз нарушила миграционное законодательство.

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В январе 2026 года женщина подделала договор безвозмездного пользования чужой квартирой и за деньги поставила на учет восемь иностранцев, не намереваясь предоставлять им жилье. Сотрудники полиции быстро вскрыли схему.

Выяснилось, что подозреваемая является злостной рецидивисткой: ранее она уже трижды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления — в 2023, 2025 и 2026 годах.

Теперь ей грозит реальный срок до пяти лет лишения свободы, пока же она отпущена под подписку о невыезде. В отношении лже-хозяйки возбуждено очередное уголовное дело.