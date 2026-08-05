Сильный тайфун № 13 приближается к Окинаве и Амами в Японии

Главное метеорологическое управление Японии распространило экстренное предупреждение. Крупный и чрезвычайно мощный тайфун №13 утром 5 августа находился к югу от Японского архипелага и движется в западном направлении, однако вскоре развернется к островам Окинава и Амами.

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Синоптики прогнозируют опасные для жизни погодные условия. Ожидается, что высота волн у побережья достигнет 9 метров, а максимальная скорость порывов ветра составит катастрофические 60 метров в секунду.

Этого достаточно для разрушения отдельных домов. На островах также пройдут сильные дожди, уровень осадков превысит 120 миллиметров. Власти настоятельно рекомендуют гражданам укрыться в прочных капитальных строениях до того, как ветер наберет силу.

Одновременно западные регионы страны, включая Кумамото и Осаку, накрывает аномальная жара — столбики термометров там приблизятся к 39 градусам. В 19 префектурах выпущены предупреждения о тепловых ударах.