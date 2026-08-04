В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

В Гватемале в августе снова началось извержение стратовулкана Фуэго. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах ярко-красные потоки лавы спускаются по склонам вулкана, из его жерла вырываются языки огня, облака дыма.

Вместе с тем, картина не пугает, а радует туристов — они снимают происходящее на видео, обмениваются репликами, затем выкладывают ролики с торжественной музыкой в соцсети.

«Прямая трансляция с места событий показала, как поднимаются огромные облака газа и пепла над вулканом, а лава и пирокластические потоки с огромной скоростью сходили по склонам», — уточнили в гватемальском агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Журналисты отметили, что власти серьезно отнеслись к извержению — эвакуировали ближайшие деревни, отменили занятия в школах, закрыли дороги вблизи вулкана.

Вулкан Фуэго высотой 3763 метра находится в 35 км от столицы страны, города Гватемала.

Стратовулкан, сложенный слоями застывшей лавы, пепла и горных пород, не раз становился причиной масштабных трагедий.

Так, в 1974 году мощное извержение унесло жизни около 300 человек. 3 июня 2018 года пирокластические потоки накрыли окрестные деревни — по официальным данным погибли 113 человек, ещё 329 числились пропавшими без вести.