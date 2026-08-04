При ударе ВСУ по российскому региону пострадали люди

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, три человека пострадали. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

По его данным, в результате удара FPV-дрона по частному дому в поселке Октябрьский пострадали мужчина и женщина, у них диагностировали акубаротравмы.

Помимо этого, при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка был ранен мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями плеча и спины. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России более трехсот дронов. Под удары попали Белгородская, Курская, Брянская, Калужская, Орловская, Тульская области, а также Московский регион.