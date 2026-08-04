На Сейшелах прошла масштабная операция по спасению россиян

Власти Сейшельских островов провели крупную спасательную операцию с тем, чтобы найти потерявшихся россиян, пишет Telegram-канал «База».

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По данным канала, накануне Ангелина и Андрей отправились на экскурсию в район Анс-Мажор. После прогулки они не успели вернуться к месту сбора, решили добраться до населенных мест самостоятельно — пошли через лес по тропе, однако заблудились.

По данным полиции, поиски продолжались около 10 часов, операция по спасению пропавших в лесу россиян стала самой масштабной за всю историю Сейшельских островов.

Журналисты отметили, что поиски увенчались успехом — утром спасателям все же удалось обнаружить туристов.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2026 года семья с 6-летним ребенком заблудились в лесу в районе бухты Спокойной под Находкой. История завершилась благополучно, люди не пострадали.