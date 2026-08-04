В озере в Москве нашли мужчину с гирей на ноге

Спасатели обнаружили в озере в «Серебряном бору» на северо-западе Москвы тело мужчины с гирей на ноге. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, тело было найдено около 19:30 мск в озере Круглое. К ноге мужчины была привязана 16-килограммовая гиря.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и следователи, которым предстоит установить точные причины и обстоятельства смерти погибшего.

Ранее сообщалось, что 1 июня 2026 года перед судом предстали участники банды Павла Христева.

По версии следствия, они похитили двух человек и потребовали выкуп. Получив деньги, подсудимые привязали к ногам жертв гири и сбросили в водоем в подмосковном Пушкино.