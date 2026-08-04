Тело мужчины с гирей на ноге выловили из озера в «Серебряном бору»

Тело мужины с гирей, привязанной к ноге, выловили из озера в «Серебряном бору» на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.

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Около 19:30 в озере Круглое москвича обнаружили спасатели. Тело доставили на сушу, где при осмотре заметили на ноге мужчины 16-килограммовую гирю. Точные причины смерти устанавливаются. На месте работают экстренные службы, уточнили в публикации.

До этого жительницу Балашихи задержали по подозрению в убийстве и расчленении шестилетнего сына. Голову мальчика нашли в пруду в Москве, а тело — в квартире мамы в Подмосковье. Что могло сподвигнуть мать на подобное, выясняла «Вечерняя Москва».