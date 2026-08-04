Скандал в Турции: актрису задержали из‑за кулона‑вибратора

Турецкая прокуратура возбудила уголовное дело против актрисы Бенну Гереде, которая показала кулон в форме портативного вибратора во время записи YouTube‑подкаста. Об этом сообщает издание Haberler.

Инцидент произошёл в выпуске программы «Yargısız», где ведущая Эмель Озугур беседует со знаменитостями. В эфире 54‑летняя Гереде продемонстрировала украшение и заявила, что носит его постоянно. После выхода ролика актрису задержали, а затем доставили в суд. После чего ей вменили нарушение 226‑й статьи Уголовного кодекса Турции, предусматривающей наказание за распространение непристойных материалов при помощи интернета — а это от шести месяцев до трёх лет лишения свободы.

Суд освободил Гереде под подписку о невыезде. Кроме того, прокуратура направила запрос администрации YouTube с требованием ограничить доступ к выпуску на территории Турции.

Бенну Гереде родилась в Стамбуле, детство провела в США. В её фильмографии пять картин, однако основным направлением деятельности считается фотография. В 2013 году она участвовала в турецкой версии шоу Survivor.