Стримершу лишили водительских прав за оставление места ДТП

Мировой судья судебного участка №23 района Москворечье-Сабурово города Москвы лишил прав на один год и шесть месяцев стримера Сабину Хамдамову, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд признал Хамдамову С. Т. виновной в указанном правонарушении и назначил ей административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что 13 июля Хамдамова, управляя автомобилем Mercedes-Benz на Каширском шоссе, совершила дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Haval Jolion, после чего не остановилась и с места аварии скрылась. Позже была остановлена сотрудниками ГАИ.