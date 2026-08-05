Появились кадры спасения заблудившихся на Сейшельских островах россиян

Спасение россиян, которые заблудились в лесу на Сейшельских островах и провели там ночь, попало на видео. Кадры появились у Telegram-канала Baza.

Известно, что 24-летние москвичи Ангелина и Андрей полетели на Сейшелы второй раз. Утром в день исчезновения пара оставила автомобиль у заповедника Cap Ternay и пошла пешком на пляж Анс-Мажор, а на обратном пути они заблудились.

Туристы провели ночь на скале, укрывшись листьями пальм. На следующее утро их нашли полицейские.

Ранее сообщалось, что поиски Ангелины и Андрея велись более 10 часов. Местные власти отметили, что данная операция стала самой масштабной за всю историю Сейшельских островов.