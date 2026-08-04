Основателю ЧВК «Ястреб» вынесли приговор

Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко (позывной «Доктор»), обвинявшегося по семи статьям УК РФ, к 18 годам колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости.

© Соцсети

Заседание по делу Марущенко прошло в суде во вторник, 4 августа, в закрытом режиме.

Фигуранту предъявили обвинения в организации убийства и превышении должностных полномочий, а также в похищении людей группой лиц с применением оружия, вымогательстве, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном хранении оружия и незаконном проникновении в жилище.

«Огласили приговор. По совокупности статей 18 лет в колонии строгого режима, с учетом применения всех послаблений», — отметил источник.

Собеседник агентства уточнил, что суд постановил выплатить компенсации морального вреда родственникам убитого — по 1 млн рублей каждому.

Ранее сообщалось, что Марущенко позиционировал себя как опытный офицер с военным прошлым. По версии следствия, он создал схему, в рамках которой обещал военнослужащим «комфортную службу» — безопасные условия, нахождение в тылу, различные преимущества.

За вступление в ЧВК, которое якобы представляло все эти преимущества, фигурант требовал с военнослужащих крупные суммы.

Согласно материалам дела, потерпевшими признаны свыше 90 военнослужащих, общий ущерб оценивается в 8,8 млн рублей.

С тем, чтобы обеспечить функционирование схемы, Марущенко, по данным правоохранителей, организовал похищение военного корреспондента Романа Семенова; незаконное удержание и пытки военнослужащих; убийство рядового Рашида Аджиева; избиения нескольких военнослужащих, которые усомнились в его полномочиях.

Суд применил предусмотренные законом смягчающие положения, хотя обвинения относились к категории особо тяжких, в связи с тем, что основатель ЧВК полностью признал вину; заключил досудебное соглашение; дал показания на других участников группы, в том числе, высокопоставленных.

Кроме Марущенко, суд вынес приговор еще одному из участников ЧВК — Ивану Тихомирову. Он получил 5 лет колонии по делу о незаконном удержании и пытках военкора.