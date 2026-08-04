На юге Франции площадь лесного пожара выросла до 150 га

Лесной пожар в коммуне Бельгард-ан-Диуа на юге Франции распространился уже на 150 га.

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Об этом сообщила Французская ассоциация по предотвращению и мониторингу лесных пожаров (PSFDF).

«На данный момент пламя охватило 150 га, при этом погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными», — говорится в сообщении ассоциации в социальной сети X.

Уточняется, что огонь продолжает распространяться в горном массиве Клапс.

Ранее телеканал Habertürk сообщил о лесном пожаре в турецкой провинции Мугла, где огонь с сельскохозяйственных угодий перекинулся на лесной массив.

Кроме того, региональный вещатель L1 Nieuws сообщал о крупном природном пожаре в заповеднике «Росмолен» на юге Нидерландов.