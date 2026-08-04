Российский турист отправлял со Шри-Ланки в Петербург тетради с самоцветами

В Петербурге пресекли канал незаконного ввоза драгоценных и полудрагоценных минералов со Шри-Ланки. Сотрудники Северо-Западной оперативной и Пулковской таможен изъяли 40 самоцветов общей стоимостью более 3,4 млн руб. Об этом сообщает ФТС.

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Расследование началось после обнаружения двух международных почтовых отправлений, вызвавших подозрения у таможенников. По документам в них значились личные вещи и канцелярские принадлежности, однако при досмотре выяснилось, что внутри тетрадей были скрытые полости. В них находились 18 ограненных камней и бирки с их описанием.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий правоохранители установили предполагаемого организатора схемы, 43-летнего жителя Санкт-Петербурга. Находясь на Шри-Ланке, он отправлял посылки на собственное имя в Россию.

По возвращении туриста задержали в Пулково при прохождении «зеленого коридора». Во время досмотра у него обнаружили еще 22 самоцвета. При этом 8 камней находились в карманах одежды, еще 14 были спрятаны в перчатке, помещенной в обувь для плавания, лежавшую в багаже.

По словам задержанного, он самостоятельно организовал незаконный ввоз минералов и планировал продавать их через собственный интернет-магазин.

Изъятая партия включает природные ограненные камни различных видов. В их числе шпинель, желтый сапфир, аквамарин, хризолит, лунный камень, гранат, турмалин, титанит, топаз и цитрин.

В итоге на мужчину завели сразу два уголовных дела по статьям, касающимся контрабанды стратегически важных ресурсов. Если его вина будет доказана в суде, то туристу грозит до 5 лет лишения свободы.