Турист повесил табличку «не беспокоить» на дверь номера в отеле и был найден бездыханным

Турист из Великобритании повесил табличку «не беспокоить» на дверь номера в отеле на Пхукете и был найден бездыханным. Об этом пишет газета The Sun.

41-летний отдыхающий заехал в гостиницу 24 июля. Он должен был провести на курорте 10 дней. Сотрудники отеля поделились, что начиная с 27 июля на его двери висела табличка «не беспокоить», поэтому они не заходили к нему несколько дней.

3 августа менеджер отеля решил проведать британца, постучал в дверь и никто не отозвался. Он зашел в номер и увидел б на полу бездыханного туриста. Предполагается, что его кончина наступила за 12-24 часа до обнаружения, однако будет проведено вскрытие, чтобы определить точные причины трагедии.

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