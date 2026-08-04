Рейс из Пхукета попал в «воздушную яму»

Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Пхукета в Нью-Дели 4 августа, попал в зону сильной турбулентности. Пострадали 13 пассажиров и 4 члена экипажа, передает телеканал NDTV.

По данным телеканала, рейс AI379, выполнявший полет по маршруту Пхукет—Дели 4 августа, на крейсерской высоте столкнулся с кратковременной турбулентностью, что привело к внезапному изменению высоты.

«Произошло резкое снижение высоты. Я ударился головой о потолок, а затем упал», — рассказал один из пассажиров рейса.

Журналисты заметили, что на борту находились 137 пассажиров, включая троих младенцев, и восемь членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в Дели, все пассажиры и члены экипажа покинули борт без происшествий.

В авиакомпании пояснили, что после посадки пострадавшие с легкими травмами были доставлены в медицинский пункт в аэропорту для профилактического обследования и оказания помощи.

Позже представитель авиаперевозчика отметил, что после оказания помощи 5 человек покинули медпункт, «остальные продолжают получать лечение и уход».

Воздушное судно помещено в ангар, бортовой самописец и речевой самописец в кабине экипажа изъяты для детального изучения. Главное управление гражданской авиации начало всестороннее расследование происшествия.