Автомобиль такси вспыхнул на МКАД и попал на видео

В Москве на 30 километре МКАД загорелся автомобиль такси. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль стоит на крайней полосе у отбойника. Он практически полностью объят пламенем. Черные клубы дыма поднимаются вверх. Также видно, что недалеко от машины на трассе стоят люди.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Красноярском крае автомобиль загорелся и парализовал трассу. Последствия аварии попали на камеру. В центре дороги стоит горящий внедорожник, из-под капота которого поднимается густой черный дым. Рядом находится поврежденная «Газель» с разрушенным прицепом, а проезжая часть усеяна обломками. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение. От мощного удара легковушка воспламенилась, водитель внедорожника оказался заблокирован в салоне и не выжил.