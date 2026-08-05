Шпион 13 лет отработал в России и заболел

Калининградский областной суд вынес приговор гражданину Литвы за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец осужден на 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел наличие у него тяжелых хронических заболеваний.

В приговоре указано, что подсудимый по фамилии П. с 2011 по 2024 год собирал на территории России сведения, составляющие государственную тайну, и передавал иностранному государству. Его изобличили сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова за шпионаж и содействие запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свободная Россия"».