Завербовали сектанты: что известно о пропаже российского музыканта в Черногории

Российского джаз-музыканта Георгия Соломатина пятые сутки ищут в Черногории. В день своего исчезновения молодой человек планировал пойти на концерт, но внезапно ушел из дома без документов и пропал. По одной из версий, он отправился гулять в горы и разбился, по другой — его похитила секта «Свет миру». Что могло случиться с Соломатиным — в материале «Вечерней Москвы».

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Что известно о музыканте

Российскому джазовому музыканту Георгию Соломатину 21 год. Молодой человек родом из Санкт-Петербурга, в начале 2010-х годов его семья переехала в город Бар (Черногория). Юноша отучился на тромбониста в Высшей музыкальной школе в Подгорице. Параллельно начал развивать актерскую карьеру.

Летом 2024 года Соломатин принял участие в масштабном Тиватском музыкальном фестивале в Черногории, сыграв на тромбоне во время оперного концерта по мотивам сказки «Белоснежка и семь гномов». Вместе с тем молодой человек сыграл роль в массовке. А незадолго до своего исчезновения в июле 2026 года юноша вернулся с концерта в Австрии.

Знакомые характеризовали Соломатина как спокойного молодого человека, не склонного к вредным привычкам.

— Гоша — спокойный парень, он не пил, не был замечен в сомнительных компаниях. В Черногории его семья уже около 10 лет, а раньше жила под Петербургом. Гоша освоился за границей, окончил музыкальное училище в Подгорице, — вспоминали близкие музыканта.

Как пропал тромбонист

Соломатин пропал 31 июля. В этот день он планировал отправиться на концерт группы «Мумий Тролль» в соседнем городе Будва, билеты уже были куплены. Однако около 16:00 молодой человек ушел из дома без документов и пропал. С собой он взял лишь небольшую сумму денег.

Первыми тревогу забили родители, не сумевшие дозвониться до Соломатина. В соцсети молодой человек тоже не заходил, на сообщения не отвечал. Напуганные родственники написали заявление в полицию, и вскоре начались поиски. Оказалось, что молодой человек отправился прогуляться в горы.

— Удалось узнать, что Гоша взял с собой деньги. Парня заметили постояльцы кафе в горной местности, — рассказали участники поисков в беседе с «Комсомольской правдой — Санкт-Петербург».

С тех пор след Соломатина обрывался. По записям с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что на концерте «Мумий Тролля» юноша так и не появился.

Музыкант мог вступить в секту

Версий о причинах исчезновения Соломатина было сразу несколько. Согласно одной из них, юноша мог вступить в религиозную организацию «Свет миру», которую некоторые считают сектой. Ее адепты якобы заманивают молодежь на музыкальные квартирники и вербуют в свои ряды.

«Свет миру» — это официально зарегистрированная протестантская община пятидесятников (верующих, которые не молятся на иконы). У нее есть отделения во многих российских регионах, в том числе в Красноярске, Тюмени, Санкт-Петербурге, а также за рубежом.

Страницы этой организации в соцсетях полны видео с богослужений и квартирников, постов о благотворительных сборах, пожеланий добра и счастья. Однако в интернете можно найти немало постов с разоблачениями «Света миру». Еще в 2003 году ученики тюменской школы № 64 и их родители устраивали протесты, когда руководство образовательного учреждения выделило три учебных кабинета организации, связанной с сектой. Затем в 2014 году руководителя тюменского отделения церкви Сергея Лавренова обвиняли в организации «тоталитарной и деструктивной секты». Похожие сообщения появлялись и в последующие годы.

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— Данная протестантская церковь является вовсе не церковью, а сектой. Ее участники пытаются доказать, что только в их окружении человек сможет обрести настоящее счастье, близких друзей и радость. Внимая подобной информации, молодые люди становятся зависимыми и ищут позитивные эмоции только с теми, кто зависим так же, как и они. Здесь промывают мозги, показывают иллюзорную картинку счастливого будущего с их течением, оказывают моральное давление и губят здравый смысл, — говорится в одном из отзывов на тюменское отделение «Света миру», опубликованном на одном из сайтов с отзывами в мае 2026 года.

В 2024 году ижевское отделение «Света миру» оказалось в поле зрения правоохранительных органов. Тогда суд отправил под домашний арест пастора Сергея Артемьева, обвинив его в создании секты и причинении тяжкого вреда здоровью двум последователям.

— В период с 01.02.2012 по 29.01.2024 обвиняемый проводил на возмездной основе еженедельные обряды, используя приемы психологического воздействия на личность для дальнейшего получения денежных средств от подконтрольных адептов. В результате примененного обвиняемым психологического насилия у двоих потерпевших возникло психическое расстройство, которое причинило тяжкий вред их здоровью, — говорилось в судебных материалах.

Чем закончились эти разбирательства, неизвестно. Однако с момента начала разбирательств пастор Артемьев не публиковал ничего в соцсетях, хотя ранее активно вел блог.

Прекращение поисков

По другой версии, исчезновение Георгия Соломатина никак не было связано с сектой. Предполагалось, что юноша отправился гулять по окрестностям Бара и решил подняться к водопаду, но поскользнулся и упал с большой высоты.

Волонтеры и спасатели пять дней прочесывали территорию Бара и Будвы, задействовали дроны и тепловизоры, осматривали местные больницы. А днем 4 августа поиски внезапно приостановили. Отец музыканта подтвердил это, но не стал уточнять, жив ли его сын.

— Будет информация, я сообщу, — заявил он «Комсомольской правде — Санкт-Петербург».

Похожая история произошла в феврале в Санкт-Петербурге, где полицейские и волонтеры четыре дня искали двух сестер 11 и 18 лет. Они пропали по пути в школу. Спустя несколько дней поисков девочки прислали родственникам видеообращение, в котором «отрекаются от паспортов». Рядом с ними сидит мать, с которой сестры не жили уже год. Предполагается, что они вместе ушли в секту «Царская империя»*.

*«Русская православная церковь — Царская империя» признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.