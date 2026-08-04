Девочка утонула в пруду на юго-востоке Москвы

В московском районе Люблино произошла трагедия — в пруду утонула девочка десяти лет. Об этом проинформировал столичный надзорный орган, подчеркнув, что ситуация находится под контролем прокуратуры.

Согласно предварительной информации, размещенной в канале Люблинской межрайонной прокуратуры на платформе MAX, ведется выяснение всех деталей случившегося.

Надзорное ведомство следит за ходом и итогами процессуальной проверки, призванной установить обстоятельства гибели ребенка.

Ранее тело 14-летнего подростка обнаружили на юго-западе Москвы, в одном из прудов района Южное Бутово. По словам очевидцев, несчастный случай произошел днем, когда на берегу находилось много отдыхающих.