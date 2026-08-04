Суд лишил прав 22-летнюю москвичку, устроившую погоню с полицией в Москве

Суд Москвы принял жесткие меры в отношении «преемницы» скандально известной стритрейсерши Мары Багдасярян — 22-летней Сабины. Девушку лишили водительских прав на 1,5 года, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, горожанка ехала по Варшавскому шоссе на Mercedes без номеров. При встрече с автоинспекторами она попыталась скрыться от полиции и устроила погоню.

В разговоре с журналистами Сабина уточнила, что была трезвой и вообще всегда выполняла требования инспекторов. Она добавила, что в этот раз перепугалась за права, поэтому решила уехать от сотрудников ДПС «по приколу» — посмотреть, что будет.

«Прикол закончился столкновением с автомобилем Haval и перегретой коробкой передач», — отметили авторы статьи.

Девушка разъяснила, что каждый месяц выплачивает до 50 тыс. рублей в качестве штрафов за нарушения ПДД. Она добавила, что в связи с этим решила ездить на машине без номеров.

По ее словам, все штрафы она оплачивает сама — ее зарплаты кассира в магазине хватает на выплаты.

Позже выяснилось, пояснили обозреватели, что машина, на которой горожанка попыталась дерзко сбежать от патруля, — семейная, её собирались продать, чтобы закрыть долги.

Журналисты подчеркнули. что после ЧП семья спрятала от лихачки пострадавшую машину. Вместе с тем, она не пожелала добираться до суда общественным транспортом — взяла автомобиль BMW у сестры и доехала на нем.

После выхода из здания суда, Сабина, несмотря на то, что ее на 1,5 года лишили прав, села за руль BMW и уехала в неизвестном направлении, констатировали обозреватели.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что девушка, устроившая погоню, проигнорировала требование об остановке.

По ее словам, сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться от инспекторов, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры.

В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом, пояснила Волк.

В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ, констатировала представитель ведомства.