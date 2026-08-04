СК России установит обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в польском городе Пыжице.

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Как сообщили в Следственном комитете России, Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК во взаимодействии с МИД установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника.

31 июля в Пыжице снесли памятник в честь погибших в 1941—1945 годах героев — советских воинов.

Посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника.